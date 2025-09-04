先日第1子の妊娠を発表した元NMB48の吉田朱里が、9月3日（水）に自身のInstagramを更新。マタニティフォトを公開し、「ほんとにおめでとうー」「もうこんな大きく」「母子ともに健康である事を祈ってます」とファンからコメントが集まった。【動画】吉田朱里、第1子妊娠を自身のYouTubeチャンネルで報告■「これが胎動？」9月2日（火）に自身のYouTubeチャンネルを通して、第1子の妊娠を発表した吉田。8月末に安定期に入り、出