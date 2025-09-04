ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)で、エンタメコーナーの9月担当マンスリープレゼンターを務めることが4日、発表された。あす5日から生出演する。Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタ