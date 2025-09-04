イスラエルがガザ地区での軍事作戦拡大のため予備役の招集を進める中、戦闘に参加しないと決意した男性が取材に応じ「人質を危険に晒している」と訴えました。【映像】ガザ戦闘不参加を決めた男性のコメント「兵士として初めて招集に『NO』と言うことになるだろう」（20代のガザ戦闘不参加を決めた男性 以下同）20代のイスラエル人の男性は、ガザ地区での衝突が始まって以降、4回にわたって予備役として作戦に参加してきました