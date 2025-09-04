最低賃金がすべての都道府県で初めて1000円を超えることが分かりました。中小企業への支援策と合わせて近く石破総理大臣が発表する方針です。【映像】最低賃金 初めて1000円台ヘ 石破総理が近く発表国が示した今年度の最低賃金の引き上げ額の目安が時給の全国平均で63円と過去最大となる中、県の間では「脱・最下位」をめぐる攻防が続いていました。政府関係者によりますと、今回の改定で全国平均は1100円を超える見込みで、