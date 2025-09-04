下水道工事などに関して建設業者に便宜を図った見返りに商品券を受け取った疑いで、神奈川県小田原市の環境部長が逮捕されました。【映像】家宅捜索に向かう人ら小田原市の環境部長樋口肇容疑者（58）は、去年から2回にわたり、市内の建設業者が請け負う下水道工事などに関して、便宜を図った見返りに商品券20万円分を受け取った疑いが持たれています。警察によりますと、樋口容疑者は建設業者が建てていた住宅近くの工事を