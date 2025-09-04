東京都は脱炭素社会に向けて、水素で走る燃料電池タクシーを2030年度までに600台導入することを発表しました。【映像】水素で走る燃料電池タクシー「水素で走る燃料電池タクシーの出発式スタートです」（小池都知事）東京都はエネルギーの安定的な供給や脱炭素化に向けて、水素エネルギーの需要の拡大や実装化に取り組んでいます。二酸化炭素の排出量を削減するため、2030年度までに水素で走る燃料電池タクシーを600台導入す