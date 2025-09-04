「コロナが流行った時に、当然仕事も撮影も全部ストップしてやることがなくなり……」俳優・向井理がそう語るのは、ただの自粛期間の回顧ではない。華やかな現場を離れた時間に手に取ったのは、昔買っていた演劇メソッド本だった。「D'URBAN」のイメージキャラクターを務める向井理○「同じ本なのに全く違うスピードで読めた」イメージキャラクターを務めるスーツブランド「D'URBAN」(ダーバン)の55周年記念新TVCM「スーツが似合う