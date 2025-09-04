台風１５号発生 ４日（木）午前３時「熱帯低気圧」は『台風１５号』となりました。すでに鹿児島県の広い範囲が強風域に入っており、また予報円の中心を進んだ場合、今夜に九州にかなり接近し上陸するおそれがあります。九州南部、九州北部地方、四国地方、東海地方では、４日（木）昼過ぎから５日（金）昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 ４日（木）～５日（金）