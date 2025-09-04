日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2859（+7.5+0.26%） ホンダ1656（00.00%） 三菱ＵＦＪ2223（+22.5+1.02%） みずほＦＧ4725（+53+1.13%） 三井住友ＦＧ3979（+26+0.66%） 東京海上6337（+44+0.70%） ＮＴＴ158（+0.5+0.32%） ＫＤＤＩ2539（+5+0.20%） ソフトバンク229（+1.2+0.53%） 伊藤忠8529（+57+0.67%）