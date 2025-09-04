【本日の見通し】明日の米雇用統計への警戒感が強く、ドル円は不安定な動きか 昨日のドル円は注目された米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数が予想及び前回値を大きく下回る弱さを見せた。採用側からの雇用統計とも呼べる同指標の弱さは、明日の米雇用統計への警戒に繋がり、ドル売りを誘った。また、新型コロナのパンデミック以来初めて求人件数が失業者数を上回っている。求人件数の内訳をみると、これまでの雇用統