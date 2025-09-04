東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値148.10高値149.14安値147.88 150.13ハイブレイク 149.63抵抗2 148.87抵抗1 148.37ピボット 147.61支持1 147.11支持2 146.35ローブレイク ユーロドル 終値1.1662高値1.1682安値1.1608 1.1767ハイブレイク 1.1725抵抗2 1.1693抵抗1 1.1651ピボット 1.1619支持1 1.1577支持2 1.1545ローブレイク