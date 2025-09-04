◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-2 阪神(3日、バンテリンドーム)首位阪神は中日に敗れ、3連勝がストップ。優勝マジックも「6」のままとなっています。序盤は主導権を握る展開。3回、レフトでスタメン起用された中川勇斗選手がプロ2号となるソロホームランを放ち先制します。しかし、5回が魔のイニングに。先発の伊藤将司投手が2アウト1、2塁のピンチを迎えると、上林誠知選手にライト前タイムリーヒットを浴び同点に。さらにその直後