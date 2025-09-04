スタントパフォーマーで女優の伊澤彩織（31）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、出演を予定していた舞台「礎の響〜SEKIGAHARA〜」を体調不良のため、降板することを明かした。伊澤は「舞台『礎の響〜SEKIGAHARA〜』を降板させていただくことになりました。関係者の皆様、公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。急なご報告となってしまい申し