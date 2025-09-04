ルビオ国務長官＝7月（ロイター＝共同）【ワシントン、ロサンゼルス共同】ルビオ米国務長官は3日、訪問先のメキシコでシェインバウム大統領と会談し、麻薬組織取り締まりや不法移民対策での連携を改めて確認した。会談後、デラフエンテ外相と共に記者会見し、両国の協力関係が「これまでで最も緊密なものになった」と強調した。デラフエンテ氏は記者会見で、問題解決には根本原因である貧困や治安悪化などへの対策が欠かせない