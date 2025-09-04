「パイレーツ−ドジャース」（３日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席は空振り三振に倒れた。初球のインハイを見送り、２球目のカーブには手を出さず簡単に追い込まれた。３球目のカーブはカットし、鼻をすする様子も見せた大谷。４球目のスライダーは一塁側へのライナーとなり、一塁ベースコーチが間一髪で回避するシーンも。最後は緩いカーブで空振り三振に倒れた。