’80年代、ハチャメチャだったバラエティ番組を、渦中にいた二人が語り尽くした――。テリー伊藤（75）が現れた。ロサンゼルス・ドジャースのキャップを被り、ピースマーク付きのジージャン、いつものラフなスタイルである。高橋がなり（66）は緊張気味だ。上質の暗色スーツにネクタイ、結婚披露宴の上客といったフォーマル・スタイルである。″天才ディレクター″テリー伊藤と″マネーの虎″高橋がなり。この二人、かつてはＩＶＳ