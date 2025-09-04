韓国の大韓医師協会の幹部は、８月28日に開いた定例会見でこう語った。「向精神薬は依存性と中毒性が高い。そのため、対面診療で患者本人に直接処方し渡さなければなりません。今回の事件で、当局の徹底した捜査と厳正な法的措置の執行を願います」大韓医師協会が「今回の事件」と指摘するのは、ソウル西大門警察署が医療法違反の疑いで捜査に乗り出した韓国の大人気歌手ＰＳＹ（サイ、47）に関するトラブルだ。ＰＳＹは’12年７月