イ・ビョンホンとソン・イェジンが共演するパク・チャヌク監督最新作『NO OTHER CHOICE（英題）』が、キノフィルムズ配給で2026年3月に日本公開されることが決定した。 参考：イ・ビョンホンの“最高”がここに『スンブ：二人の棋士』は囲碁が分からなくても面白い！ 『オールド・ボーイ』『別れる決心』などで知られるパク・チャヌクが監督を務めた本作は、“突然の解雇”という現実を独自の視点で描いた人