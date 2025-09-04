○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １０：３０豪・貿易収支 １７：３０英・建設業購買担当者景気指数 １８：００ユーロ・小売売上高 ２０：３０米・チャレンジャー人員削減数 ２１：１５米・ＡＤＰ雇用統計 ２１：３０米・貿易収支 ２１：３０米・非農業部門労働生産性（改定値） ２１：３０米・新規失業保