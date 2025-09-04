３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円１０銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円７１銭前後と同１銭程度のユーロ高・円安とほぼ横ばいだった。 この日に米労働省が発表した７月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人数が７１８万１０００件と前月の改定値（７３５万７０００件）から減少した。米労働市場が減