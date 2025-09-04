【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月5日にTBSで放送される『黄金のワンスプーン！』に、SixTONESのジェシーが出演する。 ■大物俳優、人気芸人がサプライズゲストとして登場 『黄金のワンスプーン！』は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のワンスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。