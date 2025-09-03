近年、名前が知られてきた「睡眠時無呼吸症候群」。いびきを主訴とするこの疾患ですが、実は放置すると「脳卒中」など命に関わることもあることをご存知でしょうか。ほかにもどのような疾患を招くのかも知りたいところです。みらいメディカルクリニック茗荷谷の松本先生を取材しました。 ※この記事はMedical DOCにて【睡眠時無呼吸症候群の原因や治療について医師が解説 放置すると危ない理由とは】と題して公開した記事を再編集