【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man佐久間大介が、『日経エンタテインメント！』2025年10月号（9月4日発売）の表紙にソロで初登場。アイドルとして“推される側”でありながら、アニメオタクとして“推す側”でもある佐久間が、それぞれの立場での「推しルール」について語っている。 ■長いオタ歴で身についたマイルールは「比較はしない」 特集タイトルは「『推し人』『推され人』の僕ルール