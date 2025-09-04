― ダウは24ドル安と3日続落、アルファベットが急伸、米連邦裁判所が傘下のグーグルに対するChromeの売却を求めないとの判断を好感 ― ＮＹダウ 45271.23 ( -24.58 ) Ｓ＆Ｐ500 6448.26 ( +32.72 ) ＮＡＳＤＡＱ 21497.73 ( +218.10 ) 米10年債利回り4.219 ( -0.043 ) ＮＹ(WTI)原油 63.97 ( -1.62 ) ＮＹ金 3635.5 ( +43.3 ) ＶＩＸ指数16.35 ( -0.82 )