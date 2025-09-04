中国のSNS・微博（ウェイボー）上で1日、日本の反中感情に関する投稿が紹介され、注目を集めている。微博で300万超のフォロワーを持つアニメブロガーは中国のQ＆Aサイト・知乎に投稿された内容をシェア。「日本の民間の反中の雰囲気の根源は何か？」という質問に対し、新疆ウイグル自治区在住のある回答者が、日本に「反中」が存在すること自体に否定的な見方を示したことを紹介した。それによると、同回答者は「日本に反中の雰囲