Image: Brillista こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。普段はスマホとPCだけで仕事を進行できる人も多いですが、ちょっとした署名などペンが必要な瞬間もチラホラとありますよね。そんなシーンに活用できそうなのが、たった3.6cmという小ささで財布やポケットに忍べる「MINIPEN」。チタン・銅・真鍮という金属素材から選べ、小さいながらもキラリと