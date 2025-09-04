オリオールズは3日（日本時間4日）、菅野智之投手（35）の次回登板が、7日午後1時35分（日本時間8日午前2時35分）開始の本拠でのドジャース戦に決まったと発表した。ドジャースの大谷翔平投手（31）とはメジャー初対決となる。大谷はこの日のパイレーツ戦に先発予定だったが、風邪の症状を訴えて登板を回避。デーブ・ロバーツ監督は「週末のどこかで投げる」と5日（同6日）からのオリオールズ3連戦での登板を示唆しており、打