◇セ・リーグ阪神2―5中日（2025年9月3日バンテリンD）夏になると藤沢周平の時代小説『蝉（せみ）しぐれ』（文春文庫）を読みたくなる。江夏豊も好きだと聞いた。主人公の少年、牧文四郎の青春と成長が描かれている。テーマの一つが悔恨ではないだろうか。人は幾度も選択を迫られながら生きていくが、どうしても悔いが残る。文四郎は父親が亡くなる前に感謝の言葉を口にできなかったと涙をこぼす。親友の小和田逸平が