巨人は岐阜でヤクルトと対戦する。同球場では21年8月31日のヤクルト戦（○10―8）、23年8月31日の広島戦（○2―0）、24年9月5日のヤクルト戦（○3―0）と3連勝中だ。打者では丸が岐阜でよく打ち、通算4試合で13打数6安打（打率・462）、1本塁打、4打点と活躍している。また、昨年は岡本が5回に決勝の3ラン。自身20球場目となる一発を放っており印象は悪くない。現在阪神にマジック6が点灯中。早ければ6日にも優勝が決まって