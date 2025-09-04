【パリ＝平地一紀】サッカーの欧州各国リーグで今夏、日本選手の移籍が相次いだ。来年６〜７月のワールドカップ（Ｗ杯）も見据え、多くの選手が新天地や高いレベルの環境に身を置いて戦っている。日本勢がひしめくのがドイツだ。堂安律は最高峰の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ、１６日開幕）に出場するフランクフルトに同じドイツのフライブルクから加入し、８月３０日のリーグ戦で早くも１試合２得点をマークした。町野修斗