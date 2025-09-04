「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）広島が接戦を制して連敗を「３」で止め、３位・ＤｅＮＡに再び１ゲーム差に迫った。先発・大瀬良は自己ワーストの７四球を与えるも５回１失点で７勝目。打線は五回に前川が放った打球に適時失策が絡んで逆転に成功した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−接戦を制した。「（大瀬良）大地もあまり調子が良くなかったんですけど、粘りながら何とか最少失