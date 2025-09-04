左腕コルテスが6失点大乱調、マチャド、タティスJr.の一発攻勢も届かず【MLB】オリオールズ 7ー5 パドレス（日本時間4日・サンディエゴ）ダルビッシュ有、松井裕樹両投手が所属するパドレスは3日（日本時間4日）、本拠地のオリオールズ戦で4連敗を喫した。地区首位・ドジャースとは現時点で3ゲーム差に広がった。先発の左腕コルテスが3回途中7安打6失点の大乱調。7点を追う6回にマチャドの左越え22号2ラン、クロネンワースの適