創部11年、中学硬式野球「横浜都筑リトルシニア」は仙台育英エースを輩出野球離れが叫ばれる時代に、大所帯の部員数を誇るのには理由がある。8月12〜17日に開催された中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」に初出場した横浜都筑リトルシニア（神奈川）は、100人を超える選手数を擁し、高校野球の名門にも選手を送り出している。人気の秘密には、手厚い保護者へのケアと、将来につ