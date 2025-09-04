雷に怯える姉犬を心配そうに見つめ、そっと寄り添う妹猫。その優しすぎる姿が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で6.8万回再生を突破し、「愛がいっぱい」「血は繋がっていなくても本当の姉妹ですね」といったコメントが寄せられました。 【動画：普段は勇敢な同居犬→雷を怖がっているのを見たネコがそばに寄り添って…涙が出るほど健気な『まさかの行動』】 普段は勇敢な姉犬タナちゃん YouTubeチャンネル『むぎ