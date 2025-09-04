14日に武居由樹VSメディナボクシングのWBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が3日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。武居は14日に、名古屋市のIGアリーナで同級1位クリスチャン・メディナ（メキシコ）と対戦する。武居を指導する元世界3階級制覇王者・八重樫東トレーナーは武居の心理とメディナの弱点を分析。冷静な目で愛弟子を勝利に導く。公開練習で武居は、シャドーとミット打ちをそれぞれ1ラウンドずつ披露。