「ファンタスティック・ビースト」シリーズなどで知られるカラム・ターナー（３５）が、ダニエル・クレイグに続く次期ジェームズ・ボンド候補として急浮上してきている。最有力候補と言われる『クレイヴン・ザ・ハンター』のアーロン・テイラー＝ジョンソンに続いて有力視されているという。 【写真】見ている方が照れちゃいます！アツアツ２ショット ヘンリー・カヴ