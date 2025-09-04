現地記者が久保のプレーについて言及「決定的な存在だった」スペイン7シーズン目、レアル・ソシエダで4シーズン目のシーズンをスタートしたばかりの久保建英だが、早くもチームは昨季同様に厳しい状況となっている。久保自身は開幕から2試合連続で得点に関与し、好調なスタートを切った一方で、チームは2戦連続の引き分け。これ以上の低迷を阻止すべく、8月30日にアウェーで行われたラ・リーガ第3節で開幕から2連敗中のオビエ