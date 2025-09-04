冨安は7月にアーセナルを退団し無所属元日本代表DF冨安健洋は、負傷の影響により7月にイングランド・プレミアリーグのアーセナルと双方合意で契約解除して以来、所属チームのない状態にある。英メディア「トークスポーツ」では、冨安をフリーエージェント選手のベストイレブンに選出している。26歳の冨安は2021年夏からアーセナルでプレーするも、負傷も多くなかなかフル稼働ができなかった。出場時のパフォーマンスは高く評価