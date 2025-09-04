昨年引退した韓国出身の元女子プロゴルファー、アン・シネさんが近影を公開した。４日までに更新した自身のインスタグラムで、「前髪を切りました。どうですか？」と伝え、テーラードジャケットにグレーのパンツ、前髪を下ろし、テーブルを前に椅子に足を組んで座る自身のショットをアップした。この投稿には「とてもきれいです！」「相変わらず素敵です」「ほんとうに美しい」「かわいい」などの声が寄せられた。韓国ツア