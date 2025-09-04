◇インターリーグパドレス―オリオールズ（2025年9月3日サンディエゴ）ナ・リーグ西地区首位のドジャースを2.5ゲーム差で追う2位のパドレスは3日（日本時間4日）、本拠でア・リーグ東地区最下位のオリオールズに同一カード3連敗。これで4連敗となり、ドジャースとの差を詰められなかった。前回登板は審判に暴言を吐いて一発退場となった左腕コルテスが、2回1/3を7安打6失点の大乱調。2番手レイノルズも1失点して3回まで