『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、我妻善逸と上弦の陸・獪岳が、10日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2462号（マガジンハウス）のスペシャルエディションの表紙を飾る。善逸と獪岳が表紙に登場するのは初めてとなる。【画像】チャラすぎる！アイドル姿の善逸公開された誕生日イラスト主人公・竈門炭治郎の同期であり、早い段階から物語に登場していた雷の呼吸の剣士・我妻善逸。対するのは、善逸の兄