バドミントン世界選手権の女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽（２８）、松山奈未（２７）が４日、それぞれのインスタグラムに新規投稿。パリでのオフショットを公開した。思い出の地でラストマッチとなったシダマツペア。エッフェル塔などに出かけたオフショットをアップした。志田はキティちゃんＴシャツをかわいく着こなし、松山はスタイリッシュな出で立ちだ。ファンも「後ろの景色も美しく、カメラの中の人物も美