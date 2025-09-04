80年以上、住民が待ちわびた地下鉄の車両が南米のコロンビアに到着しました。【映像】カルタヘナの港の様子コロンビア北部カルタヘナの港に2日、地下鉄の車両が到着しました。車両は6両で、5日に首都のボゴタに向けて輸送されます。ボゴタは「世界最大の地下鉄のない首都」として知られていて、1942年に当時の市長が地下鉄の建設を提案しましたが、これまで実現しませんでした。車両が届いたことに、ボゴタ市長は「83年経