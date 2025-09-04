YouTube『街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜』に著者出演で大反響！“人生の意味探し”があなたを追いつめる理由誰しも悩みや不安は尽きないもの。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、『精神科医Tomyが教える 心の執着の手放し方』（ダイヤモンド社）など、33万部突破シリーズの原点となった『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）だ。