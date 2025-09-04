台風１５号が北上し、九州に近づきます。九州ではすでに大雨となっており、台風は明日にかけて関東にも近づく予想です。関東では、あす午前中に雨のピークとなり、激しい雨の降る所もあるでしょう。台風から離れている北日本でも大気の状態が非常に不安定です。東海地方、四国地方、九州地方では線状降水帯が発生して、大雨の危険度が増すおそれがあります。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に警戒してください。雨で暑さは少