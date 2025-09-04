◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れた。２ストライクから２球連続ファウルで粘った後の５球目、８６・４マイル（約１３９キロ）カーブにバットが空を切った。パイレーツの先発は、ブラクストン・アッシュク