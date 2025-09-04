北九州市は3日、今シーズン初となるインフルエンザによる休校と学級閉鎖を発表しました。3日と4日に休校しているのは北九州市門司区の敬愛中学校で、全校生徒135人のうち6割を超える84人が感染しているということです。また、北九州市小倉北区の霧丘小学校では、3年生の1クラスが3日から5日まで学級閉鎖しています。北九州市は、こまめな手洗いや十分な睡眠による体調管理、咳エチケットなどの感染対策を呼びかけています。