１９９５年に沖縄県で米兵らによる女児暴行事件が発生し、４日で３０年となる。県民の反基地感情が一気に高まり、日米両政府が米軍普天間飛行場（宜野湾市）の返還に合意するきっかけにもなった。だが、その後も米軍関係者による性暴力事件は後を絶たない。再発防止に向けた取り組みも始まっているが、功を奏すかは不透明だ。（島田愛美）◆女児暴行事件＝１９９５年９月４日、沖縄本島の商店街で、米兵３人が買い物帰りに１人