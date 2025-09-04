◇ナ・リーグドジャース―パイレーツ（2025年9月3日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は空振り三振に倒れた。この日は投手として先発予定だったが、体調不良のため回避。咳や鼻づまりなど風邪のような症状があるという。それでも打者としては出場した。迎えた初回の第1打席、相手先発・アシュクラフトに2球で追い込まれると2