「リュックの間に挟む保冷剤とかあるけど溶けたら意味ないので…自衛隊スタイル人工芝で勝負！！！と言うかコレが一番しっくりくる…汗はかくが通気性も良くてしかもリュックが汗で濡れないので大事な薄い本も守れて一石二鳥！！！」【写真】通気性の良い素材に、目からウロコ！夏場にリュックサックを背負う人にとって、背中の汗との戦いは避けて通れません。そんな悩みを解決すべく、「なのさん@C106 2日目 東6 キ-53b」（@NANOS